Леопарды‑альпинисты и мастера переправ: как хищники покоряют реки и скалы юга Приморья

На юге Приморского края дальневосточные леопарды удивляют способностью приспосабливаться к окружающей среде. Чтобы перебраться через реку и не намочить лапы, эти хищники ловко используют упавшие стволы деревьев, превращая их в своеобразные мосты, сообщил vostokmedia.com.

По информации издания, дальневосточный леопард — крупная кошка, которая держится скрытно и по праву считается хозяйкой южного Приморья. К воде эти звери особой любви не питают. Поэтому при необходимости пересечь реку они проявляют немалую сообразительность: уверенно идут по поваленным деревьям, словно по готовым переправам. Мочить лапы, если рассуждать по-житейски, — занятие совсем не царское.

При этом лазить по деревьям леопарды умеют не только вдоль, но и вверх. Навыки древолазания у них отменные, хотя в повседневной жизни они прибегают к ним нечасто. Во многом такие «альпинистские» способности развились благодаря горному рельефу юга Приморья: зверям постоянно приходится преодолевать крутые склоны и скальные выступы.

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