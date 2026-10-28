Невидимые траты: почему царапина на авто может стоить дорого

Начальник управления аналитики блока заботы о клиентах страховой компании Виктор Толстой предупредил « Газету.ru », что даже легкое ДТП с электромобилем или гибридом может обернуться внушительными тратами на ремонт.

Дело в том, что за обычными кузовными деталями нередко скрывается сложное оборудование: радары, камеры и парковочные датчики — они отвечают за безопасность и корректную работу систем помощи водителю.

Например, у гибрида Toyota Prius радар систем безопасности Pre‑Collision System и адаптивного круиз‑контроля размещен прямо за передней эмблемой. Если этот узел поврежден, ремонт с учетом оригинальных запчастей и обязательной калибровки может стоить порядка ₽120 тыс. Еще один пример — Avatr 11: при некоторых повреждениях приходится менять передний бампер целиком, а одна только оригинальная деталь обойдется примерно в ₽80 тыс. — без учета стоимости работ.

Сложность еще и в том, что отдельные элементы часто нужно менять в сборе с модулем, из‑за чего даже внешне незначительная поломка перестает быть локальным и недорогим ремонтом. Дополнительно расходы и сроки увеличивает ожидание комплектующих: по данным страховщика, для некоторых ранних модификаций Zeekr и BYD поставка деталей может длиться до пяти месяцев. При этом у машин разных годов выпуска или комплектаций нередко отличаются фары, стекла и электронные блоки — это усложняет подбор запчастей.

Еще один нюанс: со временем страховая стоимость автомобиля снижается, а ремонт, напротив, может дорожать. Особенно серьезными оказываются повреждения тяговой батареи. Решение о признании машины конструктивно погибшей зависит от условий конкретного договора каско.