Собаки сделали подкоп и передушили кроликов: жители Емельяново бьют тревогу из‑за стаи бродячих псов

Жители Емельяново столкнулись с нападением бродячих собак. Хозяева одного из домов рассказали: ночью животные прокопали лаз под воротами и пробрались на участок, сообщил prmira.ru.

Мужчина показал последствия проникновения собак на территорию частного двора. Судя по следам у ворот, собак было три или четыре. Кролики жили в двух клетках. Во дворе видны следы шерсти и крови, лежат трупы кроликов.

По словам автора видео, оказавшись во дворе, собаки добрались до крольчатника и задушили девять кроликов. Пострадавшие обратились в полицию. По их словам, те же самые собаки до сих пор разгуливают по улицам.

По данным издания, с аналогичной проблемой сталкиваются и другие жители региона. В канале местного издания «Оса» на платформе «Макс» сообщили, что в селе Ястребово под Ачинском бездомные собаки устроили несколько набегов на местные дворы. Жительница по имени Оксана рассказала, что в первый раз животные выломали доску в заборе и передушили десять уток и гуся.

Птицу женщина специально выписывала из Ужура — брала породистую. Сумма ущерба превысила ₽25 тыс. Спустя время собаки вернулись: среди бела дня они снова проникли во двор и задушили индюшку.

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