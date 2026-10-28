Собаки сделали подкоп и передушили кроликов: жители Емельяново бьют тревогу из‑за стаи бродячих псов
В Емельяново бродячие собаки сделали подкоп и задавили девять кроликов
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]
Жители Емельяново столкнулись с нападением бродячих собак. Хозяева одного из домов рассказали: ночью животные прокопали лаз под воротами и пробрались на участок, сообщил prmira.ru.
Мужчина показал последствия проникновения собак на территорию частного двора. Судя по следам у ворот, собак было три или четыре. Кролики жили в двух клетках. Во дворе видны следы шерсти и крови, лежат трупы кроликов.
По словам автора видео, оказавшись во дворе, собаки добрались до крольчатника и задушили девять кроликов. Пострадавшие обратились в полицию. По их словам, те же самые собаки до сих пор разгуливают по улицам.
По данным издания, с аналогичной проблемой сталкиваются и другие жители региона. В канале местного издания «Оса» на платформе «Макс» сообщили, что в селе Ястребово под Ачинском бездомные собаки устроили несколько набегов на местные дворы. Жительница по имени Оксана рассказала, что в первый раз животные выломали доску в заборе и передушили десять уток и гуся.
Птицу женщина специально выписывала из Ужура — брала породистую. Сумма ущерба превысила ₽25 тыс. Спустя время собаки вернулись: среди бела дня они снова проникли во двор и задушили индюшку.
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