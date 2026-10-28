Атака БПЛА ВСУ на регионы России 28 октября 2026: хронология событий за ночь

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Адам Магомедов/Сгенерировано нейросетью]

В ночь на 28 октября 2026 года российские регионы подверглись атакам беспилотников Вооруженных сил Украины. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Брянской области, где при подрыве на взрывном устройстве погиб мужчина, еще несколько человек получили ранения. В Курской области при ударах дронов пострадали двое мужчин, в Белгородской области ранен мужчина в Шебекино.

Брянская область: погибший и раненые

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в Бежицком районе Брянска мужчина погиб, подорвавшись на «тубусе» со взрывчатым веществом; позже число погибших из-за взрывных устройств увеличилось до двух.

В поселке Новый Ропск осколочные ранения получил 53-летний мужчина, его доставили в больницу. В поселке Сачковичи Климовского района БПЛА атаковал движущийся автобус — легкие ранения получил водитель.

Кроме того, в результате массированной атаки беспилотников 27 октября в Брянске были повреждены более 200 квартир; жители получат компенсацию либо будет проведен ремонт.

Курская область: двое раненых

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Льгове украинский БПЛА ударил по шиномонтажу. Мужчина 45 лет получил непроникающее слепое осколочное ранение грудной клетки.

Также вражеский дрон атаковал деревню Золотаревка, где ранен 49-летний мужчина.

Белгородская область: раненый мужчина в Шебекино

Оперативный штаб Белгородской области сообщил, что в Шебекино FPV-дрон взорвался во дворе многоквартирного дома. Мужчину со слепым осколочным ранением бедра доставили в местную ЦРБ, после оказания помощи перевели в городскую больницу № 2 Белгорода. Также повреждены остекление дома и два автомобиля.

Ограничения в аэропортах

Росавиация вводила запрет на прием и выпуск самолетов в аэропортах Пензы, Саратова и Саранска; к утру все они работали в прежнем режиме. Ограничения на тот момент действовали только в Калуге. Московские аэропорты Жуковский, Домодедово и Внуково ночью работали с ограничениями.

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