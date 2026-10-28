Степной сурок в казацком наряде: новый персонаж в коллекции мини‑скульптур Оренбурга

Коллекция мини-скульптур Оренбурга пополнилась новым персонажем. На верхней набережной Урала появился бронзовый степной сурок, облаченный в казацкий наряд. Об установке фигурки рассказали в правительстве Оренбургской области, сообщил 56orb.ru.

По данным издания, новый герой перекликается с казачьими традициями и историей края. Всего на пешеходном маршруте через центр Оренбурга насчитывается 11 бронзовых байбаков. Каждый из них отражает какую-то грань местной истории: купеческое прошлое, космическую отрасль, знаменитый пуховый промысел и другие особенности региона.

По информации издания, фигурки разбросаны по территории всего города: их можно встретить у входов в здания, на парапетах и в небольших общественных пространствах. Чтобы отыскать всех байбаков, гостям придется внимательно присматриваться к окружающим деталям. Впрочем, на поиски всей коллекции туристам достаточно выделить всего один день.

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