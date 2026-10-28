Вопрос о том, что способно побудить россиян полностью отказаться от личного автомобиля, обсудили эксперты, сообщил newsnn.ru.

Свою точку зрения на этот счет высказал социолог Александр Прудник. В числе факторов, которые могут подтолкнуть к такому решению, он перечислил цены на сами машины, стоимость кредитов, утилизационный сбор и налоги.

«Все вместе сейчас работает на то, чтобы заставить людей отказаться. Но пока это дно не пробито», — констатировал эксперт, добавив, что особенно эти затраты бьют по закредитованным молодым семьям.

Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев ключевым моментом назвал другое — доступность общественного транспорта. По его мнению, именно этот критерий играет решающую роль при отказе от личного авто.

Эксперт также обратил внимание на любопытную закономерность: ни подорожание автомобилей, ни рост цен на бензин не приводят к системному снижению трафика на дорогах. Иными словами, даже ощутимые финансовые аргументы сами по себе не заставляют водителей пересесть на общественный транспорт.

«Если говорить о Нижегородской области, единственное, что сможет значительно повлиять на отказ — это строительство метрополитена в достаточной мере — и по верхней, и по нижней части города. Или другого скоростного общественного транспорта», — заявил Гусев.

По словам автоэксперта Максима Ракитина, нынешняя динамика спроса жителей Нижегородской области на приобретение авто привязана не столько к сезонности, сколько к решениям Минпромторга РФ: утильсбор будет повышаться и дальше, поэтому люди понимают, что машины подорожают.

«Сейчас спрос, который появился и достаточно уверенно растет, — это спрос последней надежды, покупка с целью попытаться сэкономить. Это не рыночный инструмент, это инструмент государственный, бюрократический», — отметил собеседник NewsNN.

По информации специалиста, в третьем квартале текущего года в сегменте новых автомобилей в Нижегородской области на китайские марки приходилось 47%, на российские — 42%. За год доля автомобилей из Поднебесной сократилась (ранее она превышала 60%), тогда как доля отечественных — выросла с 28-30%. Это связано с тем, что многие китайские бренды стали официально российскими, пояснил Ракитин.

«Китайских автомобилей, как продавалось больше, чем всех остальных, так и продается. Просто они теперь называются по-другому», — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что в РФ возобновились продажи корейского седана Kia K5.