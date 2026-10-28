Турецкий журналист поделился деталями продажи Батракова в «Галатасарай»

Полузащитник Алексей Батраков и его жена Ирина Подшибякина поставили руководству «Локомотива» ультиматум перед переходом футболиста в «Галатасарай», рассказал в своей соцсети турецкий журналист Якуп Чинар.

По его данным, «Галатасарай» согласовал все детали перехода, но «Локомотив» все равно отказывался отпустить важного для команды игрока. Но Батраков с супругой настояли на переходе. Полузащитник заявил, что желает перейти в турецкий суперклуб.

Трансфер состоялся 20 августа. «Локомотив» получил за своего лидера €25 млн. Батраков провел за «Галатасарай» 10 матчей во всех турнирах, забил два мяча (оба в Лиге чемпионов) и отдал две передачи.

Ранее нападающий Дмитрий Воробьев, в межсезонье перешедший из «Локомотива» в «Краснодар», забил первые голы за «быков». В матче Кубка России «Краснодар» обыграл «Динамо» со счетом 2:1. Воробьев оформил дубль, а также не реализовал пенальти.