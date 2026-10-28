Право на отдых: в Минпросвещения — о заданиях на каникулах

Минпросвещения: каникулы — это время для отдыха школьников

Образование

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Эксперт Минпросвещения Анастасия Кощеева (учитель химии лицея № 2 в Перми) заявила, что каникулы — это юридически закрепленное право ребенка на отдых и восстановление сил. Поэтому школам рекомендуют прямо прописать в своих локальных актах, что задания на каникулах носят исключительно добровольный характер, сообщает ТАСС.

По словам Кощеевой, если в школьном положении установлена обязанность выполнять задания в каникулы, такая норма противоречит федеральным требованиям: каникулярное время по своему правовому смыслу предназначено для отдыха. В качестве простого и системного решения эксперт предлагает включить в положение о домашних заданиях четкую формулировку: «На каникулах обязательные задания не задаются; допускаются только добровольные рекомендации». К таким добровольным материалам можно отнести, например, списки литературы для чтения или темы для повторения.

Особое внимание эксперт уделила первоклассникам: на федеральном уровне закреплено, что им нельзя задавать обязательные домашние задания — и это правило в полной мере распространяется и на каникулы. Главная задача в первом классе — помочь ребенку адаптироваться к школе, а не увеличивать учебную нагрузку, подчеркнула Кощеева.

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