Всероссийские соревнования по конкуру проходят в Подмосковье

Лично-командный Чемпионат России по преодолению препятствий проходит в подмосковном конно-спортивном центре Horseka. Всероссийские соревнования по конкуру объединяют всадников, выступающих в категориях HL и LL.

В турнире принимают участие ведущие всадники и сильнейшие лошади страны, что делает финальный маршрут Чемпионата России по конкуру красивым ярким и азартным зрелищем.

Победитель личного первенства будет определен в воскресенье, 13 августа по итогам маршрута Гран-При с высотой препятствий до 155 сантиметров.

Призовой фонд турнира составляет три с половиной миллиона рублей.