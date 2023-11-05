Всероссийские соревнования по тхэквондо «Созвездие чемпионов» прошли в подмосковном Подольске

Подольские спортсмены заняли третье место на Всероссийских соревнованиях по тхэквондо «Созвездие чемпионов». Всего участвовали около 125 спортсменов из 7 регионов России.

Отмечается, что за Московскую область выступили 28 человек, все они — из Подольска. Спортсмены завоевали 12 золотых медалей, 15 серебряных и 18 бронзовых, это третье место в командном зачете.

«Участвовали спортсмены от 7 до 17 лет, показали высокие результаты. Эти соревнования — отборочные. Победители выступят на Чемпионате России в марте», — отметил главный судья соревнований, судья международного класса Гиезбек Юлдашов.

На торжественном открытии участников поприветствовал председатель комитета по физической культуре и спорту городского округа Вячеслав Назаров.

«Ребята, вы молодцы, что занимаетесь спортом. Желаю вам успешно выступить. Даже если проиграете, не отпускайте руки. Это ступенька для будущих побед. Надо продолжать тренироваться», — сказал в приветственном слове председатель спорткомитета округа.

В Подольске эти соревнования проходили второй год подряд, Участникам понравились условия и удобное географическое расположение. С этим согласились и спортсмены из Ставропольского края, преодолевшие 1,5 тысячи км. Соревнования проходили два дня. В первый день определились сильнейшие. Второй день посвятили мастер-классам.