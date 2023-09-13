Всероссийскими соревнованиями открылся в Коломне конькобежный сезон
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Коломна]
Всероссийские соревнования «На призы конькобежного центра «Коломна»» прошли в городском округе.
В них поучаствовали более 170 спортсменов из 15 регионов страны.
«Качество коломенского льда, как всегда, на высоте, так что первые результаты забегов нас порадовали. Хочется отметить, что начало сезона в конькобежном спорте всегда размеренное, по два-три соревнования в месяц. А вот ближе к финалу график становится более насыщенным. Одним из самых ожидаемых событий для наших спортсменов будет XII зимняя Спартакиада учащихся России, которая пройдет в феврале 2024 года», - рассказал заместитель главного судьи соревнований Евгений Волнухин.
Участники коломенских стартов бежали дистанции по 500, 1000, 1500, 3000 и 5000 метров. По результатам соревнований Подмосковье завоевало 2 золота, 5 серебряных медалей и 6 бронзовых наград.
«Это стартовые соревнования, открывающие сезон. В первый день я была удивлена хорошему результату на дистанции 500 метров, а 1500 метров пробежала с личным рекордом. Думаю, в дальнейшем все сложится отлично. Надеюсь побить свой личный результат и на 1000 метров. Это моя козырная дистанция, очень ее люблю», – поделилась впечатлениями от соревнований воспитанница коломенской спортшколы «Комета», победитель и призер стартов Ксения Сиразева.