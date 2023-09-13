Всероссийскими соревнованиями открылся в Коломне конькобежный сезон

«Качество коломенского льда, как всегда, на высоте, так что первые результаты забегов нас порадовали. Хочется отметить, что начало сезона в конькобежном спорте всегда размеренное, по два-три соревнования в месяц. А вот ближе к финалу график становится более насыщенным. Одним из самых ожидаемых событий для наших спортсменов будет XII зимняя Спартакиада учащихся России, которая пройдет в феврале 2024 года», - рассказал заместитель главного судьи соревнований Евгений Волнухин.