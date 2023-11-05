Встреча бегунов состоялась в Центральной библиотеке в Пушкинском городском округе

Знаменитый ультрамарафонец Андрей Хачатуров рассказал о мотивации и самодисциплине любителям бега во время встречи в подмосковном Пушкино. В течение двух часов он рассказывал о пользе бега, о том, как начать им заниматься, какая нужна экипировка и как стать профессионалом в этом деле.

«Секрет этого вида активности в том, что раз захотел, значит вышел и побежал, иначе корить себя завтраками можно недели, месяцы и даже годы. Я предлагаю для начала определиться с мотивацией — зачем вам бегать? Цели могут быть самыми разными: от похудения — до ультрамарафона», — рассказал Хачатуров.

Отмечается, что нередко мотивацией для бегунов становится поиск новых знакомств, а бывает, что и второй половины, борьба с вредными привычками и излечение болезней. Бывает, что человек просто хочет попробовать себя в модном сегодня движении.

Одним из аспектов удачного начала бегать является самодисциплина. Бегун должен перестать себя отговаривать от пробежки по любому поводу, потому что для бега нужна только минимальная экипировка и улица. Как утверждает Андрей Хачатуров, хорошим знаком будет уже то, что начинающий бегун просто выйдет на тренировку и сделает то, что сможет. А то, что вы считаете недоделанным, можно просто перенести на другой день.

«В беге не менее важна честность человека перед самим собой. Себя обмануть невозможно, и только самому себе можно дать полностью честный ответ: на самом ли деле я сделал все, что мог или сегодня победила лень?» — добавил спортсмен.

Ожидается, что подобные лекции будут проходить на постоянной основе, так как тема бега и здорового образа жизни сейчас особенно актуально. В завершении встречи каждому гостю раздали по номеру лотереи, в которой разыгрывались две книги Андрея Хачатурова с его автографом.