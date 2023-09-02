«Вы можете заткнуться? Вы просто дура»: на турнире US Open нервная зрительница вывела из себя Даниила Медведева

Инцидент произошел во время игры россиянина на открытом чемпионате США по теннису с австралийцем Кристофером О'Коннелом. Первые два сета Медведев легко выиграл, третий уступил. После этого настроение Даниила резко ухудшилось из-за постоянных выкриков в свой адрес от сидевшей на трибуне несдержанной фанатки.

Не став миндальничать, Медведев покрутил пальцем у виска, жестко посоветовал женщине помолчать и не мешать ему играть.

«Глупышка. Вы можете заткнуться? Вы просто дура», - высказал недовольство Медведев.

Также досталось и оператору, который вздумал в этот момент взять россиянина крупным планом. Медведев резко оттолкнул его. К слову, матч в итоге Медведев выиграл и вышел в следующий круг соревнований.