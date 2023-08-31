Выставка «Вселенная Олега Коняшина» откроется в подмосковной Электростали

Завтра в Музейно-выставочном центре в Электростали откроется юбилейная выставка произведений заслуженного художника России Олега Коняшина. Об этом сообщили в областном Минкульттуризме.

В министерстве уточнили, что посетители смогут увидеть более 120 работ автора из собраний Электростальского музейно-выставочного центра, Музея-мастерской О. А. Коняшина, семьи художника, а также частных коллекций. Отметим, что мероприятие пройдет при информационной поддержке Минкульттуризма региона.

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