Загитова объявила народный кастинг на ледовый рок-мюзикл «Ассоль»
Фигуристка Загитова набирает участников для ледового шоу «Ассоль»
Фото: [t.me/azagitova_official]
Олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила кастинг фигуристов на свой рок-мюзикл на льду «Ассоль».
Алина приглашает спортсменов старше 16 лет и разрядом не ниже кандидата в мастера спорта. Одиночники должны уметь выполнять тройные прыжки, танцоры — владеть поддержкой, парники — делать подкруты, выбросы и акробатические поддержки.
Загитова пообещала лично отсмотреть присланные видеорезюме.
Алина Загитова рассчитывает представить свое шоу в Санкт-Петербурге в июне, в рамках Петербургского экономического форума. Однако пока подготовка необычного спектакля находится на самом раннем этапе. Пока известно, что в нем примут участие, кроме самой олимпийской чемпионки, Дмитрий Соловьев и Артур Гачинский.
Ранее сообщалось, что российский фигурист Марк Кондратюк заработал в минувшем сезоне больше всех своих коллег, включая чемпионов мира.