Загитова объявила народный кастинг на ледовый рок-мюзикл «Ассоль»

Алина приглашает спортсменов старше 16 лет и разрядом не ниже кандидата в мастера спорта. Одиночники должны уметь выполнять тройные прыжки, танцоры — владеть поддержкой, парники — делать подкруты, выбросы и акробатические поддержки.

Загитова пообещала лично отсмотреть присланные видеорезюме.

Алина Загитова рассчитывает представить свое шоу в Санкт-Петербурге в июне, в рамках Петербургского экономического форума. Однако пока подготовка необычного спектакля находится на самом раннем этапе. Пока известно, что в нем примут участие, кроме самой олимпийской чемпионки, Дмитрий Соловьев и Артур Гачинский.

Ранее сообщалось, что российский фигурист Марк Кондратюк заработал в минувшем сезоне больше всех своих коллег, включая чемпионов мира.