Российский фигурист Кондратюк обошел чемпионов мира по премиальным

Портал Metaratings.ru выяснил , кто больше всех в фигурном катании заработал призовых в завершающемся сезоне.

По данным издания, больше всех заработал Марк Кондратюк, и это несмотря на то, что российские фигуристы не участвовали в международных соревнованиях. Издание отмечает, что на российских официальных соревнованиях призовые также не слишком велики, но лучшие спортсмены могут существенно увеличить свои доходы за счет участия в шоу-программах.

Так, Кондратюк заработал 8,75 млн руб. на шоу-турнире «Русский вызов». Всего за сезон премиальные российского фигуриста составили примерно $136,4 тыс. в пересчете по курсу доллара 84,95 руб. Для сравнения, победитель двух этапов Гран-при и чемпион мира американец Илья Малинин заработал за сезон $125 тыс., а чемпионка мира Алиса Лью — $74 тыс.

В топ-20 по заработкам оказалось еще трое российских фигуристов — Дмитрий Алиев ($76,1 тыс.), Аделия Петросян ($68,3 тыс.) и Владислав Дикиджи ($65,7 тыс.).

Ранее сообщалось, что в Норвегии лучшему игроку матча вручили в подарок четыре упаковки яиц.