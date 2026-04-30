Лариса Долина переехала в квартиру, в которой раньше жил голливудский актер Стивен Сигал

Народная артистка России Лариса Долина, пережившая тяжелый жилищный коллапс после того, как стала жертвой мошенников и лишилась собственной квартиры в Хамовниках, нашла новое пристанище. Как пишет Super.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash, певица переехала в съемное жилье, расположенное в Гагаринском районе Москвы.

Примечательно, что эта квартира площадью 235 кв. м ранее принадлежала голливудскому актеру Стивену Сигалу. Аренда такого элитного жилья, по имеющимся данным, обходится от 700 тыс. рублей в месяц.

Напомним, что год назад Долина попала в эпицентр скандала: она продала квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей и отдала их мошенникам. Артистка пыталась оспорить сделку, но покупательница Полина Лурье через Верховный суд РФ добилась возврата недвижимости в собственность. Долину принудительно выселили, и она была вынуждена искать временное пристанище.

Ранее директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин прокомментировал слухи об ухудшении здоровья артистки.