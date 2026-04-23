Голкипер «Зенита» признал, что команда «отскочила» в матче с «Локомотивом»

Уже в компенсированное время арбитр Алексей Сухой назначил спорный пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой защитника Игоря Дивеева. Адамов угадал направление удара форварда «Локомотива» Николая Комличенко.

Голкипер признался, что было бы крайне обидно пропустить мяч на последних секундах в равной в целом игре: «Слава Богу, что так закончилось сегодня — и более-менее хорошее настроение».

Адамов ответил на вопрос, потерял очки «Зенит» или все же приобрел.

«Если не брать последние минуты, наверное, потеряли. Если, опять же, брать последние минуты, как и до этого у нас много матчей было, в конце отскакивали, я думаю, приобрели все-таки очко», — сказал голкипер «Зенита».

