Атака БПЛА ВСУ на регионы России 23 апреля: последние новости, сколько дронов было сбито и где

В ночь на 23 апреля ВСУ атаковали объекты энергетики и жилые секторы. В 11 городах ограничена работа аэропортов, есть пострадавшие среди мирного населения.

Белгородская область: десятки поврежденных объектов

Наиболее массированный удар пришелся на Белгород и прилегающие районы. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, в результате атак поздно вечером 22 апреля ранены три человека.

Белгород: двое пострадавших доставлены в больницу с осколочными ранениями, загорелась хозпостройка.

Разрушения в округах: в Грайворонском и Шебекинском округах повреждены десятки частных и многоквартирных домов, посечены фасады соцобъектов, уничтожены и повреждены более 15 гражданских автомобилей и служебный автобус.

Никольское: один человек получил минно-взрывную травму после удара по парковке торгового центра.

Запорожская область: удар по энергетике

Губернатор Евгений Балицкий сообщил о целенаправленной атаке на энергетическую инфраструктуру в южной части региона.

Последствия: в результате ударов полностью обесточен один из районов области.

Статус: аварийные бригады приступят к восстановлению сети только после полной стабилизации обстановки, так как ночью сохранялась угроза повторных налетов.

Севастополь и Курская область: работа ПВО и тяжелые ранения

Севастополь: Михаил Развожаев заявил об отражении масштабной атаки — сбито 15 беспилотников. Гражданские объекты не пострадали.

Курская область: в поселке Коренево дрон атаковал гражданское авто. 43-летний мужчина находится в тяжелом состоянии с многочисленными переломами и осколочными ранениями; его экстренно эвакуируют в областную больницу.

Широкая география угроз и закрытие аэропортов

Режим «беспилотной опасности» вводился в Воронежской, Костромской, Пензенской областях и Татарстане (Альметьевск). В Пензенской области для безопасности временно ограничивали работу мобильного интернета.

Ограничения авиасообщения: Из-за угрозы безопасности полетов временные ограничения на прием и отправку рейсов были введены в аэропортах 11 городов, среди которых: