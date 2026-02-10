Заслуженный артист РФ Сергей Пенкин раскрыл размер своей пенсии

Заслуженный артист России Сергей Пенкин раскрыл размер своей ежемесячной пенсии. В интервью «Известия» певец отметил, что в месяц получает от государства 65 тыс. рублей.

Артист рассказал, что, когда он впервые получил пенсионные выплаты, их размер был значительно меньше — около 25 тыс. рублей.

«Когда в первый раз получил пенсию и сообщил дома об этом, мы все вместе посмеялись. 25 тысяч. Но это не окончательная сумма», — рассказал Пенкин.

Окончательная сумма сложилась за счет существенной надбавки за имеющееся у него почетное звание заслуженного артиста РФ. По словам певца, доплата составляет 40 тыс. руб.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков закрыл тему нового пересмотра пенсионного порога в России. По его словам, правительство страны не собирается менять возраст выхода на пенсию.