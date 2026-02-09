Конец страхам: Котяков официально закрыл тему нового пересмотра пенсионного порога

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью журналу «Эксперт» категорично опроверг возможность нового повышения пенсионного возраста в России. Несмотря на сохраняющийся в ряде отраслей дефицит кадров, этот фактор не рассматривается правительством как основание для пересмотра установленных границ, сообщает « Эксперт» .

Никаких планов по пересмотру пенсионного возраста у нас нет, заявил глава Минтруда, отвечая на соответствующие вопросы. Таким образом, власти дали официальный ответ на периодически возникающие в обществе слухи о потенциальном новом этапе пенсионной реформы. Напомним, что действующая реформа, начатая в 2019 году, предусматривает поэтапное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

В своем заявлении Котяков фактически подтвердил, что эта масштабная корректировка считается завершенной, и в ближайшей перспективе новых изменений не последует. Одновременно в публикации отмечается, что по итогам 2024 года средняя ожидаемая продолжительность жизни в России достигла 73,4 года, а в рамках национальных целей планируется ее увеличение до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году.

