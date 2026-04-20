Зажгли по-взрослому: павловопосадские танцоры стали призерами престижных конкурсов

Танцевальные коллективы Дома культуры «Большедворский» Павлово‑Посадского городского округа добились успеха на престижных соревнованиях в один день 18 апреля.

Коллектив народного танца «Искорка» под руководством Елены Шишкиной выступил на II Международном конкурсе‑фестивале хореографического искусства «Энергия танцев» и завоевал звание лауреата второй степени.

Параллельно коллектив эстрадного танца «Феерия», которым руководит Ирина Ирвачева, продемонстрировал мастерство на Всероссийском открытом конкурсе современного танца «Красная гора» и удостоился звания лауреата третьей степени.

Руководство Дома культуры высоко оценило достижения артистов. По словам администрации учреждения, награды стали заслуженным признанием преданности танцоров своему искусству и плодом упорных многочасовых репетиций. В обращении к коллективам подчеркнули, что нынешние победы — лишь одна из ярких страниц их творческой истории, и пожелали дальнейших успехов, вдохновения и новых выступлений, дарящих зрителям красоту танца.