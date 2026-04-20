«Забор, убивающий птиц»: дачникам грозит штраф до 5 тысяч за красивую изгородь

Красивая изгородь, которая отражает небо и деревья, может обернуться для дачника не только эстетическим удовольствием, но и реальным штрафом. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил: за зеркальный забор на участке собственник рискует заплатить до пяти тысяч рублей. Об этом сообщает Lenta.ru.

Прямого запрета на такие конструкции нет, но есть закон о защите животных. И он работает против зеркальной глади. Бондарь объяснил механизм. Зеркальная поверхность отражает окружающий ландшафт — небо, деревья, траву.

Птицы и мелкие лесные жители просто не замечают преграду, врезаются в нее и калечатся. Для животного это верная гибель. Если природоохранная прокуратура зафиксирует факт травмирования зверей или птиц из-за вашего забора, она проведет проверку. И тогда владельцу участка грозит не только штраф до пяти тысяч, но и более серьезные разбирательства.

Эксперт подчеркнул: владельцы участков обязаны не нарушать привычную среду обитания животных и не создавать преграды на путях их сезонных перемещений. Даже если забор стоит на вашей земле, природа не знает границ. Птицы летят туда, где есть корм и вода. А натыкаются на твердую, обманчиво красивую стену.

