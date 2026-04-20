Не стало самого известного двойника Аллы Пугачевой

Мир пародии и почитателей творчества Аллы Пугачевой понес тяжелую утрату: в возрасте 57 лет скончался Алексей Золотов, известный пародист, ведущий и самый талантливый двойник Примадонны, сообщает Super.ru. Печальное известие пришло накануне вечером, а первыми о смерти артиста сообщили представители арт-фестиваля «Пугачевская весна», с которым Золотов был тесно связан многие годы.

В некрологе, опубликованном организаторами, говорится, что Золотов был не просто артистом, а очень талантливым, добрым и искренним человеком, который всей душой любил Аллу Борисовну и, как никто другой, чувствовал ее образ, ее энергетику и ее музыку.

Большую часть своей жизни Золотов прожил, перевоплощаясь в Примадонну на сцене, и делал это с таким мастерством и любовью, что зрители искренне верили в его талант. Он был не просто двойником — он был инициатором фестивального движения, и именно его стараниями фестиваль «Пугачевская весна» стал собирать поклонников творчества певицы со всей страны.

Золотов собирался приехать на пятый, юбилейный фестиваль, который должен был стать особенным событием, но, увы, не доехал. Как рассказала администратор фестиваля Светлана Соловьева, артист долгое время боролся с тяжелым недугом — диабетом, однако непосредственной причиной его смерти стал несчастный случай. Другие детали его смерти пока не раскрываются.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян призвала «изолировать» Аллу Пугачеву по примеру Брюса Уиллиса.