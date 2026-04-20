Единый день охраны труда состоялся в филиалах компании «Мособлэнерго»
Единый день охраны труда состоялся в десяти филиалах компании АО «Мособлэнерго». Главной темой мероприятия стало недопущение производственных травм на объектах, сообщает Министерство энергетики Московской области.
К примеру, в производственном отделении компании в Ильинском проверили знание теории по производственной безопасности. Также здесь разобрали примеры нарушений требований охраны труда. После этого прошли практические занятия.
«Тот факт, что „Мособлэнерго“ на протяжении 11 лет системно проводит Единый день охраны труда, при этом ежемесячно в нем участвуют более 170 специалистов, наглядно демонстрирует ответственный подход компании к профилактике травматизма и соблюдению норм охраны труда», — отметил глава Минэнерго Подмосковья Сергей Воропанов.
