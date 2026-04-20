Подмосковная спортсменка стала серебряным призером на этапе Кубка мира по фехтованию

Представительница Подмосковья Яна Егорян (областной Центр олимпийских видов спорта, Химки) стала серебряным призером на этапе Кубка мира по фехтованию Acropolis Cup. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Спортсменка выступила в личных соревнованиях среди женщин в дисциплине «сабля». В финальном бою саблистка уступила венгерке Шугар Катинке Баттаи. На третьем месте оказались представительницы Венгрии и Украины.

Соревнования прошли с 15 по 20 апреля в Афинах (Греция).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.