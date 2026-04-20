В 4 округах Московской области пресекли нарушения природоохранного законодательства

На минувшей неделе специалисты Министерства экологии и природопользования Московской области провели серию рейдов и выявили серьезные нарушения природоохранного законодательства сразу в 4 муниципальных образованиях региона. В отдельных случаях для пресечения противоправных действий потребовалась помощь правоохранительных органов.

Ключевым эпизодом стала операция в Щелковском округе, неподалеку от деревни Аксиньино. Здесь инспекторы Минэкологии совместно с сотрудниками МУ МВД России «Щелковское» остановили попытку нелегальной добычи полезных ископаемых и выявили скрытую точку приема строительного мусора. Были задержаны 3 самосвала и экскаватор, задействованные в противоправной деятельности.

В Раменском округе, вблизи деревни Полушкино, инспекторы обнаружили очаг незаконного сжигания отходов. Источник загрязнения был быстро локализован, а оборудование для сжигания — демонтировано, чтобы исключить повторение подобных случаев. Аналогичная ситуация сложилась в Подольске: там также пресекли нелегальное сжигание отходов с последующим демонтажем всех устройств, использовавшихся для этой цели.

Еще один значимый результат работы экологов — ликвидация крупной незаконной свалки строительного мусора недалеко от села Петрово‑Дальнее в городском округе Красногорск. По требованию Минэкологии нарушители были вынуждены не просто убрать скопившиеся отходы, но и провести восстановительные работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году для лесничеств региона закупят свыше 120 единиц спецтехники.