«Можно есть все что угодно, но до четырех часов»: Буланова раскрыла секрет стройной фигуры, которому следует 30 лет

Российская певица Татьяна Буланова, чья карьера длится уже несколько десятилетий, а сама она остается одной из самых любимых и узнаваемых исполнительниц, наконец раскрыла секрет своей стройной фигуры, который, как оказалось, не имеет ничего общего с изнурительными диетами и жесткими ограничениями в еде, сообщает Super.ru.

По словам артистки, она может наслаждаться любыми блюдами, которые ей нравятся, и не отказывает себе в удовольствиях, но при этом строго соблюдает одно важное правило, которое помогает ей держать себя в форме уже почти 30 лет.

«Суть в том, что можно есть всё что угодно, но только до 16 часов вечера», — отметила Буланова.

Такой режим, по ее мнению, позволяет организму правильно перерабатывать полученные калории и не откладывать их в виде лишних килограммов, при этом не создавая психологического дискомфорта от постоянных запретов и чувства вины за съеденное.

Что касается физической активности, то здесь у Булановой тоже нет необходимости часами пропадать в тренажерном зале или изнурять себя тренировками. Певица признается, что ее лучшая тренировка — это ее собственная работа. Двухчасовой концерт, который подразумевает непрерывное движение, пение и эмоциональное напряжение, по своей интенсивности и энергозатратам легко заменяет любое спортивное занятие.

