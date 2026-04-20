«Ссора из-за развода привела к смерти двух актеров»: появились новые подробности жуткой трагедии в Мытищах

В подмосковных Мытищах в ночь с 18 на 19 апреля разыгралась семейная трагедия, которая шокировала не только соседей, но и всех, кто знал молодую пару. В одной из квартир жилого дома были обнаружены тела 28-летнего Владислава Бенграфа и 23-летней Евгении Эктовой с множественными колото-резаными ранениями.

Фото: [ соцсети ]

Как пишет aif.ru, соседи услышали душераздирающие крики и вызвали полицию, однако к моменту прибытия правоохранителей спасти супругов уже не удалось — оба скончались на месте от потери крови.

По предварительной версии следствия, трагедии предшествовала ссора, причиной которой стало желание Евгении развестись с мужем. Следователи полагают, что Владислав первым нанес удар, а Евгения, обороняясь, ответила ему тем же, и в итоге оба получили смертельные ранения.

Однако эта версия вызвала сомнения у многих пользователей социальных сетей, которые недоумевают: могла ли женщина, получившая тяжелое ранение, нанести ответный удар, да и еще с такой силой? Некоторые предполагают, что супруги могли находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, что и спровоцировало жестокую расправу.

Свое мнение по этому поводу высказал экс-следователь СК РФ и Генпрокуратуры Вадим Багатурия. Он считает версию следствия вполне жизнеспособной. По его словам, в состоянии агонии человек способен на многое и даже после смертельного ранения у него остаются силы для ответных действий.

Фото: [ соцсети ]

«Учитывая анатомические особенности тела и то обстоятельство, что они погибли от кровопотери, вполне себе рабочая версия. В любом случае, следствие проведет технико-криминалистическую экспертизу, результат которой точно даст ответ о механизме причинения посмертных ранений обоим», — отметил эксперт.

Известно, что Бенграф и Эктова работали в местном театре драмы и комедии, а их странички в социальных сетях и отзывы друзей рисовали образ идеальной любящей пары, которая, казалось, была счастлива в браке.

Фото: [ соцсети ]

Однако близкие отмечали, что Владислав обладал вспыльчивым характером, из-за чего в семье возникали частые ссоры. По некоторым данным, Евгения устала от постоянных конфликтов и поэтому подала на развод.

Расследование продолжается, и пока остается только гадать, что именно толкнуло молодых людей на этот страшный шаг, оборвавший две жизни и оставивший в шоке всех, кто их знал.

