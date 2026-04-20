Геометрические маневры журавлей над Балашихой попали на видео

В небе над подмосковной Балашихой произошло событие, которое заставило местных жителей замереть с телефонами в руках, сообщает REGIONS . Два журавлиных клина пролетели над территорией Озерного лесопарка. Птицы вернулись с зимовки и сейчас находятся в активном поиске подходящих мест для гнездования.

Очевидцы успели снять редкое зрелище на видео. Кадры, опубликованные в телеграм-канале «Балашиха Life», показывают, как величественные птицы неторопливо кружат над болотистыми участками лесопарка. По словам свидетелей, именно эти влажные и труднопроходимые зоны могут стать идеальным домом для пернатых. Жители встретили возвращение журавлей с восторгом, ведь эти птицы славятся своей разборчивостью: они селятся только в экологически чистых, нетронутых человеком уголках природы. Их появление — живой индикатор здоровья местной экосистемы.

Но почему птицы выстраиваются в такой строгий геометрический порядок, как тот самый клин, который видели над Балашихой? Ответ на этот вопрос в беседе с корреспондентом дал биолог и популяризатор науки Сергей Подковальников. Эксперт пояснил, что миграция для журавлей — это не просто перелет, а сложнейшая командная работа, отточенная эволюцией.

Сергей Подковальников объяснил, что строй в виде клина выбирают крупные виды: журавли, гуси и лебеди. Такая форма позволяет использовать аэродинамический эффект. Птицы, летящие сзади, экономят до 20% энергии, подхватывая восходящие потоки воздуха от крыльев впереди идущих товарищей. Самый опытный вожак берет на себя основную нагрузку по сопротивлению ветру. Биолог уточнил, что когда лидер устает, он уходит в конец клина, уступая дорогу свежей птице.

Кроме того, эксперт обратил внимание на громкие крики, которые сопровождают перелет. По его словам, эти звуки, слышные за несколько километров, служат своеобразным голосовым чатом для координации. Благодаря такой акустической связи журавли не теряют друг друга в тумане или ночной темноте, сохраняя строй идеальным. Наблюдать за этим механизмом в небе над Балашихой — редкость, которую орнитологи советуют ценить как знак того, что природа Подмосковья постепенно восстанавливается.

