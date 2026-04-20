В Балашихе врачи извлекли из кишечника ребенка 20 магнитов

В Балашихинскую больницу поступила девочка с сильными болями в животе, врачи обнаружили у нее в кишечнике инородные тела металлического характера -- ее экстренно госпитализировали в детское хирургическое отделение для дальнейшего лечения. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Заведующий отделением детской хирургии Балашихинской больницы Эмир Жамынчиев отметил, что девочке провели лапароскопическую операцию без разрезов. Специалисты через небольшие проколы с помощью эндоскопа и специального инструмента извлекли 20 неодимовых магнитов.

«Эти магниты отличаются высокой силой притяжения, поэтому инородные тела успели перфорировать кишку – образовать в ней отверстие, которое мы успешно ушили. Из-за этого, кстати, пять магнитов были уже в малом тазу», - добавил Жамынчиев.

После оперативного вмешательства состояние пациентки улучшилось, ее выписали домой на амбулаторное лечение. врачи призвали следить за маленькими детьми и убирать мелкие и опасные предметы подальше.

