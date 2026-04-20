Андрей Воробьев: в Подмосковье многодетным семьям доступно более 20 мер поддержки

В Подмосковье многодетным семьям доступно более 20 мер поддержки. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что число таких семей в регионе за пять лет увеличилось на 32 тыс. и достигло 118 тыс.

«Выплаты, льготы, компенсации, налоговые послабления — стараемся охватить все сферы жизни: от оплаты ЖКУ до школьной формы. У нас есть комплексная услуга „Многодетная семья“ — одно заявление позволяет получить разом несколько льгот», — рассказал глава региона.

По его словам, в области также регулярно расширяют действующие меры поддержки. К примеру, теперь многодетные семьи могут получать ежегодную выплату на школьную форму, даже если ребенок учится в другом регионе.

Для родителей в возрасте до 35 лет при рождении третьего или последующего ребенка предусмотрена выплата в размере 300 тыс. рублей. Эта мера поддержки была продлена на 2026 год.

Кроме того, в регионе с 2025 года был учрежден орден «Родительская доблесть». Получить его могут семьи, в которых воспитываются от пяти детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в лагерях региона отдохнут около 500 тыс. детей.