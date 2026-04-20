Выездная донорская акция прошла в Доме правительства Подмосковья
В Доме правительства Подмосковья провели День донора
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Доме правительства Подмосковья провели выездную донорскую акцию. Мероприятие было приурочено ко Дню донора, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В общей сложности в мероприятии приняли участие 166 работников. По итогам акции было собрано более 53 литров крови.
Желающие стать донорами могут обратиться в Московский областной центр крови или его филиалы. Подробная информация об этом представлена здесь.
