Выездная донорская акция прошла в Доме правительства Подмосковья

В Доме правительства Подмосковья провели выездную донорскую акцию. Мероприятие было приурочено ко Дню донора, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В общей сложности в мероприятии приняли участие 166 работников. По итогам акции было собрано более 53 литров крови.

Желающие стать донорами могут обратиться в Московский областной центр крови или его филиалы. Подробная информация об этом представлена здесь.

