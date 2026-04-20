В федеральный проект «Производительность труда» вошли 16 компаний Московской области

Первый квартал 2026 года ознаменовался важным шагом в развитии промышленного потенциала региона: 16 местных предприятий стали участниками федерального проекта «Производительность труда». Благодаря поддержке Регионального центра компетенций компании получили доступ к передовым инструментам оптимизации бизнес‐процессов. Об этом сообщили в пресс‐службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Среди новых участников представлены предприятия самых разных отраслей — от производителей повседневных товаров до фармацевтических компаний и изготовителей высокотехнологичного оборудования. Это наглядно демонстрирует универсальность методик проекта и их применимость в различных сферах экономики.

Одним из пионеров текущего года стала компания «СолеРамичи» из Солнечногорска. Производитель сыровяленых колбас и деликатесов премиум‐класса решил использовать возможности нацпроекта для совершенствования своих производственных линий. Руководство предприятия рассчитывает, что внедрение принципов бережливого производства позволит сократить издержки и повысить качество выпускаемой продукции.

Опыт предыдущих участников показывает, что инвестиции в оптимизацию приносят ощутимую отдачу. На сегодняшний день в Московской области успешно реализовано свыше 300 проектов в рамках инициативы. Суммарный экономический эффект превысил 11 млрд руб. Предприятия, внедрившие рекомендации экспертов, отмечают рост выработки в среднем на 48%. Параллельно им удалось сократить время протекания производственных процессов на 34% и уменьшить объем незавершенного производства на 33%.

Чтобы стать участником национального проекта, нужно зарегистрироваться на платформе «Производительность.рф» и подать заявку через онлайн‐систему.

