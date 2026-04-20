В Солнечногорске продолжается благоустройство набережной озера Сенеж

В Солнечногорске готовятся к открытию обновленной набережной озера Сенеж — современного пространства для семейного отдыха, которое будет готово уже в июле. Многолетняя программа преображения этой живописной территории выходит на финишную прямую: то, что начиналось как локальная инициатива, превратилось в один из самых масштабных проектов благоустройства Подмосковья.

Как рассказали в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области, история преображения началась в 2018 году с первого этапа работ. Сейчас специалисты завершают последний этап благоустройства. В рамках этих работ прокладывают инженерные сети, как 835 м кабеля электроснабжения и 1200 м кабеля наружного освещения, устанавливают 24 светодиодных фонаря и 346 м светодиодной ленты, монтируют 5 распределительных щитов, размещают 6 скамеек и 6 урн, возводят 30 ограждений, восстанавливают более 10 тыс. кв. м газона, укладывают 300 кв. м деревянного настила и монтируют 4 винтовые сваи.

В ближайшее время на набережной появятся удобный спуск к пляжу из микрорайона Тимоново с лестницей и пандусом для маломобильных граждан, отдельный спуск для лодок, новая пляжная зона с мягким входом в воду, смотровая площадка с панорамным обзором, современный туалетный комплекс, система видеонаблюдения для безопасности посетителей и дополнительные зеленые насаждения.

Общая площадь обновленной территории составит 4,9 га — это полноценное рекреационное пространство, способное принять тысячи отдыхающих. Все работы ведутся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

