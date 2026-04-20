Бизнес Московской области получил более 1,5 тыс. консультаций в «Мой бизнес»

С начала 2026 года центр «Мой бизнес» Московской области продемонстрировал высокую востребованность среди местного бизнес‑сообщества. Сотрудники организации оказали 1524 консультации для представителей малого и среднего предпринимательства, а также для граждан, планирующих запустить собственное дело. Такие данные привела пресс‑служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Наибольший интерес у подмосковных предпринимателей вызвали вопросы, связанные с финансовой поддержкой: многие обращались за разъяснениями о порядке получения субсидий. Не менее актуальной оказалась тема социального предпринимательства — бизнесмены активно узнавали, как попасть в соответствующий реестр и какие преимущества это дает. Кроме того, частыми были запросы по вопросам интеллектуальной собственности: предприниматели стремились разобраться в нюансах регистрации товарных знаков и патентов, понимая, как важно юридически защитить свои разработки и бренды.

Центр «Мой бизнес» выступает комплексной площадкой поддержки предпринимателей на всех этапах развития — от зарождения идеи до масштабирования действующего проекта. Получить необходимую помощь предприниматели могут разными способами: ознакомиться с подробной информацией на инвестиционном портале региона или позвонить по номеру 0150 (с мобильного тел. по будням с 9:00 до 18:00).

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в регионе.