Здание школы искусств в Орехово-Зуеве украсили уникальным тематическим граффити

Уникальное граффити украсило здание школы искусств, в котором откроется школа креативных индустрий, на улице Гагарина в подмосковном Орехово-Зуеве. Отмечается, что автором рисунка стал житель Подольска Илья Демченко. При этом в Орехово-Зуеве уже есть несколько его работ.

«Вместе с техническим заданием для изображения на здании школы искусств я получил и свободу творчества. Проект родился сразу, и после некоторых корректировок я приступил к его реализации. На работу ушло пять дней», — рассказал Илья Демченко.

В сентябре на базе Детской школы искусств имени Якова Флиера в рамках федерального проекта «Придумано в России» откроется школа креативных индустрий. Здесь дополнительное образование смогут получить 60 детей в возрасте от 12 до 17 лет, которых будут обучать создавать проекты в области искусств и цифровых технологий.

«Наша школа креативных индустрий станет первой в Московской области. Такие учреждения уже существуют в различных регионах России. На средства Министерства культуры РФ, Министерства культуры Московской области, администрации Орехово-Зуевского округа закупается оборудование, с помощью которого дети смогут изучать азы звукорежиссуры, графического дизайна, создавать электронную музыку», — рассказала директор школы Ольга Андреева.

Запись в школу креативных индустрий откроется на портале госуслуг уже 1 августа. При желании обучаться в ней смогут и взрослые, но уже на внебюджетной основе.