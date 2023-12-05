«Зенит» хочет подписать девятого бразильца

«Зенит» может увеличить свою бразильскую диаспору до девяти человек, перехватив у ЦСКА защитника Вандерсона, сообщает Radio Poliesportiva.

Летом трансфер левого защитника «Сан-Паулу» в армейский клуб сорвался из-за проваленного медосмотра. ЦСКА собирался вернуться к вопросу о подписании Вандерсона зимой. Теперь 22-летний футболист может оказаться в Санкт-Петербурге.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 млн евро.

В «Зенит» уже собралась обширная латиноамериканская колония из восьми бразильцев и двух колумбийцев. Питерскому клубу помогает уложиться в лимит на легионеров тот факт, что у Марио Фернандеса и Клуадиньо есть российские паспорта.