«Зенит» нацелился на вингера «Палмейраса» Рикельме

По данным источника, именно столько и требует бразильский клуб. Сам 19-летний футболист готов продолжить карьеру в Европе.

Рикельме в основном выступает за молодежную команду «Палмейраса». В нынешнем сезоне он провел 35 матчей во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал три результативные передачи.

Потенциальный новичок может стать заменой другому бразиьцу «Зенита» Педро. Сообщалось, что саудовский «Аль-Ахли» готов предложить за Педро €55 млн.

«Зенит» занимает четвертое место в РПЛ с 20 очками после 11 туров. От лидирующего ЦСКА петербургский клуб отстает на четыре балла.