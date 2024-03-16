Жена Жени Белоусова сенсационно рассказала о неизвестном до сих пор фиктивном браке певца

Скончавшийся в 90-х кумир молодежи исполнитель Женя Белоусов фиктивно женился на неизвестной москвичке, чтобы получить столичную прописку и переехать жить в Москву из Курска на законных основаниях.

Об этом в беседе с ведущим программы Эксклюзив на Первом канале Дмитрием Борисовым рассказала его первая супруга Елена Белоусова (в девичестве Елена Худик).

Подарившая Белоусову дочь Кристину женщина, отвечая на вопрос, почему они с певцом долго не регистрировали брак официально, только лишь венчались в церкви, выпалила внезапно, что в то время Белоусов выл женат. Правда, фиктивно.

«Мы не могли сразу пожениться. Женя был фиктивно женат. Ну для того, что бы получить московскую прописку. Ну вот так я раскрыла его еще один брак сейчас», — призналась Белоусова.

Со слов Белоусовой, им пришлось ждать некоторое время после развода, чтобы пожениться. Сразу нельзя было, так как это могло вызвать подозрение в работников ЗАГС.