Жесткий футбол: игрок «Балтики» в матче с «Локомотивом» покинул поле без зуба

Встреча 29 тура Российской премьер-лиги между московским «Локомотивом» и калининградской «Балтикой» запомнилась не только счетом на табло. Нападающий гостей Дерик Ласерда в первом тайме потерял зуб. Об этом рассказал комментатор «Матч ТВ» Александр Пойда.

По словам Пойды, главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в перерыве пошутил, что можно организовать конкурс для болельщиков на поиск выпавшей детали.

Единственный гол забили на четвертой минуте

Матч проходил на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч был забит уже на 4-й минуте встречи. Александр Руденко оказался первым на добивании после удара Морозова в перекладину и отправил круглый в сетку.

Андраде удалили на десятой минуте

Защитник калининградцев Кевин Андраде получил желтую карточку на 10-й минуте. Однако после просмотра видеоповтора VAR арбитры пересмотрели свое решение. Игроку вынесли прямой красный билет. Таким образом «Балтика» провела практически весь матч в меньшинстве.

Турнирное положение перед заключительным туром

Благодаря этой победе «Локомотив» набрал 52 очка и укрепил за собой третью строчку в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» с 46 баллами осталась на пятой позиции. Оба клуба проведут свои заключительные матчи сезона 17 мая. «Локомотив» на выезде встретится с московским ЦСКА, а «Балтика» в тот же день примет на своем поле столичное «Динамо».