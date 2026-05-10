Ученые удивлены: обычная еда оказалась мощнейшим лекарством для памяти

Американские ученые из Университета Лома-Линда пришли к обнадеживающему выводу. Регулярное появление яиц в меню пожилых людей связано с заметным снижением вероятности болезни Альцгеймера. Результаты этой работы опубликованы в авторитетном журнале The Journal of Nutrition, передает Газета.ру.

Масштабное наблюдение длилось 15 лет

Исследователи проанализировали данные почти 40 тысяч добровольцев старше 65 лет. Все они были участниками проекта Adventist Health Study 2. За состоянием здоровья пожилых людей специалисты следили в среднем 15 лет. Случаи диагностированной болезни Альцгеймера фиксировали по медицинским документам Medicare.

Выяснилось, что у тех, кто ел яйца минимум пять раз в неделю, риск развития этого недуга оказался на 27 процентов ниже. Для сравнения брали группу людей, полностью исключивших продукт из своего рациона.

Руководитель исследования Джоан Сабате пояснил, что именно такое количество яиц в неделю способно защитить мозг от деменции.

Даже редкое употребление снижает угрозу

Пользу приносит и менее частое включение яиц в меню. Участники, которые ели их от одного до трех раз в месяц, имели риск болезни на 17 процентов ниже. А при употреблении продукта два или четыре раза в неделю снижение риска достигало примерно 20 процентов.

Холин и лютеин главные защитники нейронов

Ученые объяснили положительный эффект уникальным составом яиц. Продукт богат холином — веществом, которое необходимо для синтеза ацетилхолина. Этот нейромедиатор участвует в процессах памяти и передаче сигналов между нервными клетками.

Кроме того, в яйцах содержатся лютеин и зеаксантин. Эти каротиноиды накапливаются в тканях мозга и связаны с высокими когнитивными показателями, а также помогают снижать окислительный стресс. Дополнительную пользу обеспечивают омега-3 жирные кислоты и фосфолипиды, которые крайне важны для нормальной работы нейронов.