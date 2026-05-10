Специалист рассказал, почему слабый менеджмент маскируют разговорами о поколениях

Проблемы в работе с молодыми сотрудниками нередко объясняют особенностями поколения Z, однако подобный подход чаще говорит о слабом управлении внутри компании. Такое мнение в беседе с « Лентой.ру » высказал руководитель отдела контроля качества Битрикс24 Олег Строкатый.

По словам специалиста, многие руководители используют тему «зумеров» как удобное оправдание системных ошибок в организации процессов. Эксперт отметил, что, когда менеджмент начинает связывать внутренние проблемы исключительно с поколением сотрудников, он перестает анализировать качество управления, корпоративную среду и структуру работы команды.

Строкатый пояснил, что за жалобами на современную молодежь зачастую скрываются три причины: отсутствие понятного контекста для сотрудников, недостаточное обучение мышлению внутри профессии и слабая организация рабочих процессов. При этом он признал, что поколенческие особенности действительно существуют и влияют на восприятие работы, скорость жизни и ожидания от карьеры, однако ключевую роль все же играют личные качества человека и качество управления.

Эксперт подчеркнул, что в компаниях с невыстроенной системой сотрудники любого возраста начинают терять ориентиры. По его словам, проблемы возникают там, где отсутствует четкая производственная логика, размыты цели, ослаблен контроль, а поведение руководителей непоследовательно.

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что эффективная команда формируется только при наличии понятной системы управления. В организациях, где процессы выстроены грамотно, представители поколения Z адаптируются не хуже сотрудников других возрастов и быстро понимают свои задачи.

По мнению Строкатого, разговоры о «неудобных зумерах» зачастую становятся попыткой скрыть управленческие просчеты. Он считает, что подобные мифы возникают в тех компаниях, где не создана полноценная система адаптации сотрудников, отсутствует среда профессионального роста и руководителей не обучают эффективному управлению коллективом.

