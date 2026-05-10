Россияне признались в любви к спонтанным покупкам

Большинство жителей России хотя бы периодически совершают незапланированные покупки. Об этом свидетельствуют результаты исследования бренда Michel Katana, с которыми ознакомилась « Лента.ру ».

В опросе участвовали три тысячи совершеннолетних респондентов из различных регионов страны. Почти половина участников исследования — 48 процентов — сообщили, что регулярно приобретают товары спонтанно. Еще 37 процентов признались, что делают это время от времени, чаще всего под влиянием настроения. Лишь 15 процентов опрошенных заявили, что придерживаются заранее составленного списка покупок и стараются избегать лишних расходов.

Наиболее частой причиной импульсивного шопинга россияне назвали скидки и специальные предложения — этот вариант выбрали 34 процента участников исследования. При этом значительную роль играют и эмоциональные факторы. Так, 27 процентов респондентов признались, что совершают покупки для улучшения настроения, а еще 19 процентов тратят деньги спонтанно во время эмоционального подъема.

Кроме того, часть опрошенных отметила влияние цифровой среды. Около 11 процентов участников исследования сообщили, что на их решение о покупке воздействуют социальные сети и блогеры, формирующие интерес к товарам через визуальный контент и рекомендации.

Ранее сообщалось, что ученые в России оценили опасность хантавируса и возможные риски.