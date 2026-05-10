Неожиданный хит из Можайска: песня капелланов завирусилась в рунете

Настоятель храма Ярослав Ерофеев выпустил песню-молитву «Батюшка, не уходи…». Видеоролик посвящен военному духовенству и набирает огромную популярность в сети. Об этом пишет REGIONS .

Песня-молитва родилась на стихи ставропольского миссионера

Настоятель нескольких храмов Можайского благочиния Ярослав Ерофеев представил публике авторскую работу. В основу композиции «Батюшка, не уходи…» легли стихи священника и миссионера из Ставрополя Альвиана Тхелидзе. Сам отец Ярослав выступил не только как исполнитель, но и как автор музыки и аранжировки.

Клип мгновенно привлек внимание верующих и всех, кому дорога память о защитниках Отечества. Пост о премьере появился в социальных сетях священника, после чего видео разлетелось по интернету и собрало множество восторженных откликов.

Сюжет объединил будни передовой и светлые образы храмов

Визуальный ряд клипа построен на контрастах. В кадре показаны суровые серые будни военных капелланов, которые под обстрелами и в смертельной опасности несут слово Божье в горячие точки. Эти сцены сменяются яркими образами намоленных храмов и трубящего ангела. Таким образом авторы создали единое повествование о подвиге, вере и милосердии. Съемки проходили у стен единственного в России храма-корабля в Плесково.

Музыкальный проект уже собрал тысячи откликов

Отец Ярослав хорошо известен в церковной музыкальной среде. Он является автором-исполнителем песен, а его концерты давно стали заметным явлением. Настоятель храма Воскресения Словущего в селе Юрлово, Серафимовского храма в поселке Уваровка, клирик Никольского собора Можайска также трудится в епархиальном отделе по делам молодежи.