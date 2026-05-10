Названы отрасли с самым высоким спросом на сотрудников в России

Наибольшее количество открытых вакансий в России приходится на сферы розничной торговли, промышленного производства и строительства. К такому выводу пришли аналитики SuperJob (материал есть у « Российской газеты »).

Лидером по числу предложений о работе стал ретейл. В этой отрасли работодатели чаще всего ищут продавцов-консультантов, кассиров и администраторов торговых точек.

Вторую позицию занял промышленный сектор. На предприятиях сохраняется высокий спрос на слесарей, электриков, токарей, а также инженеров-конструкторов, технологов и механиков.

Третье место по количеству вакансий досталось строительной отрасли. Наиболее востребованными специалистами здесь остаются электромонтажники, электрогазосварщики, слесари-сантехники, инженеры-проектировщики и сметчики.

Кроме того, потребность в новых сотрудниках сохраняется в сферах транспорта, логистики и медицины, где работодатели продолжают активно расширять штат.

