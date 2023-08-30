Жителей Каширы в День города порадовали выступлением флайбордистов из Севастополя

Флайбордисты выступили на торжественном открытии набережной у реки Оки. Они буквально взмывали ввысь над водной гладью, при этом еще и развевая вокруг себя разноцветный дым из шашек. Зрелище впечатлило зрителей. Некоторые даже оставили комментарии с благодарностью на официальной странице администрации городского округа в ВК.

«Да, очень понравилось выступление! Спасибо администрации, организаторам, что пригласили флайбордистов. Зрелищно! Передайте участникам спасибо, что выступили и подарили нам эмоции», - написала одна из подписчиц.

Для жителей Каширы выступили основатели ООО «Гидроцирк» и национальной Сборной по гидрофлаю Александр и Денис. Флайбордисты работают в паре и развивают это экстремальное направление уже больше десятка лет. К тому же ребята владеют единственным в России и на Ближнем Востоке гидропарком. В его команде выступают больше 30 спортсменов по гидрофлаю, джетпаку и аквабайку. В их распоряжении больше 50 единиц водной техники.