Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в музыкальном конкурсе «Песни военных лет»
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Открытый дистанционный музыкальный конкурс «Песни военных лет» пройдет 19 мая. Мероприятие посвящено 80-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Конкурс проводится в рамках всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу». Его цель — усиление работы по патриотическому воспитанию граждан РФ.
К участию приглашаются граждане всех стран мира, одаренные дети, подростки, творческая молодежь и взрослые участники в возрасте от трех лет.
Конкурс проводится в номинациях: «Вокал», «Песни из репертуара Иосифа Кобзона», «Художественное слово», «Музыкально-инструментальное искусство», «Хореография», «Авторская песня», «Оригинальный жанр», «Разговорный жанр».
Для участия нужно заполнить заявку, прикрепить к ней видеозапись выступления и отправить письмо на электронный адрес aragorn-studio@mail.ru.