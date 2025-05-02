Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в музыкальном конкурсе «Песни военных лет»

Конкурс проводится в рамках всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу». Его цель — усиление работы по патриотическому воспитанию граждан РФ.

К участию приглашаются граждане всех стран мира, одаренные дети, подростки, творческая молодежь и взрослые участники в возрасте от трех лет.

Конкурс проводится в номинациях: «Вокал», «Песни из репертуара Иосифа Кобзона», «Художественное слово», «Музыкально-инструментальное искусство», «Хореография», «Авторская песня», «Оригинальный жанр», «Разговорный жанр».

Для участия нужно заполнить заявку, прикрепить к ней видеозапись выступления и отправить письмо на электронный адрес aragorn-studio@mail.ru.