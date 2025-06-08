Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в Зарядке с Первыми

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» совместно с АО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА» 21 июня проведут Зарядку с Первыми на ВЭБ Арене.

Мероприятие включает в себя разминку и растяжку на ковриках на поле ВЭБ Арены под руководством олимпийского чемпиона Никиты Нагорного и легенды российского футбола Игоря Акинфеева.

Цель мероприятия — популяризация здорового образа жизни среди участников Движения Первых через активные физические занятия на свежем воздухе.

К участию в мероприятии приглашаются обучающиеся общеобразовательных организаций, а также профессиональных образовательных организаций в возрасте от 14 до 25 лет включительно. Предполагаемое количество участников — 1 тыс. человек из Москвы и Московской области.

Для участия в мероприятии необходимо до 20 июня зарегистрироваться на официальном сайте Движения Первых, дать согласие на обработку персональных данных после ознакомления с текстом согласия на сайте движения, подать заявку на участие в разделе «Проекты и мероприятия».