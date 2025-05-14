Жителей Подмосковья пригласили принять участие в проекте «Большое семейное путешествие»

Жителей Подмосковья пригласили принять участие во всероссийском проекте «Большое семейное путешествие». Он реализуется в рамках единой программы гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма «Больше, чем путешествие».

Проект реализуется с 14 апреля по 25 мая. Его цель — выявление и поддержка семей с активной жизненной позицией, заинтересованных в создании семейных туристских традиций, формирование позитивного имиджа семейного походного туризма в России и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

По итогам проведения проекта будут отобраны 100 семей, которые отправятся в туристическую поездку по сертификату программы на Всероссийский семейный туристский фестиваль «Больше, чем путешествие».

В рамках программы «Больше, чем путешествие» совместно с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение первых» с 2023 года также реализуется проект «Походы Первых — Больше, чем путешествие», направленный на развитие и популяризацию массового походного туризма среди детей и молодежи как инструмента патриотического воспитания, формирования культуры и привычки путешествовать по стране.